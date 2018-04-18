В Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза у коров
Ветврачи диагностировали бруцеллез КРС у 18 коров в личных подсобных хозяйствах хутора Большая Бургуста Пролетарского района Ростовской области. Об этом сообщает
Ветврачи диагностировали бруцеллез КРС у 18 коров в личных подсобных хозяйствах хутора Большая Бургуста Пролетарского района Ростовской области. Об этом сообщает
Отмечается, что животные были введены в муниципальное образование нелегально. Директор районного филиала областной станции по борьбе с болезнями животных Людмила Ожередова подчеркнула, что сейчас хутор, в котором выявлено заболевание, объявлен неблагополучным.
«С целью ликвидации и недопущения распространения инфекции распоряжением начальника управления ветеринарии Ростовской области в Большой Бургусте установлены карантинные ограничения», — сказали в ведомстве. Ветврачи продолжают обследовать восприимчивых к заболеванию животных. Ввоз, вывоз и перегруппировка скота в хуторе запрещены.