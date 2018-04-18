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04:38 (мск), источник: Восток Медиа

МАК: вертолёт Ми-8 в Хабаровске разбился после столкновения с антенной

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Восток», разбившийся 11 апреля в Хабаровске, перед падением задел антенную мачту. Эту версию крушения подтвердили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Источник: Восток Медиа

«Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно вертолёт мог задеть антенну винтами», — рассказал представитель МАК агентству «Интерфакс».

По его словам, полёт проходил в условиях плохой видимости. Сейчас продолжается работа с чёрными ящиками, специалистам потребуется не меньше двух недель для расшифровки. Полевой этап расследования завершается.

РИА «Восток-Медиа» писало, что вертолёт Ми-8 разбился в черте Хабаровска утром 11 апреля. Все, кто был на борту — шестеро сотрудников компании — погибли. Следователи возбудили уголовное дело. Для выяснения обстоятельств крушения в дальневосточную столицу приезжали сотрудники Межгосударственного авиационного комитета. По поручению министра транспорта России Максима Соколова Ространснадзор провёл внеплановую проверку авиакомпании «Восток». Эксперты проверили и организацию, которая обсуживала воздушное судно. Следователи изъяли у владельцев Ми-8 полётную документацию и образцы топлива. Правоохранители допросили свидетелей, назначили ряд экспертных исследований.

Пилотов, тела которых опознали родственники, похоронили на центральном кладбище Хабаровска. Семьям погибших краевые власти выплатили по миллиону рублей, городская администрация компенсировала расходы на погребение. Материальную помощь родственникам жертв крушения окажут и в авиакомпании «Восток», которой принадлежало воздушное судно.

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