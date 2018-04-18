МАК: вертолёт Ми-8 в Хабаровске разбился после столкновения с антенной

«Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно вертолёт мог задеть антенну винтами», — рассказал представитель МАК агентству «Интерфакс».
По его словам, полёт проходил в условиях плохой видимости. Сейчас продолжается работа с чёрными ящиками, специалистам потребуется не меньше двух недель для расшифровки. Полевой этап расследования завершается.
РИА «Восток-Медиа» писало, что вертолёт Ми-8 разбился в черте Хабаровска утром 11 апреля. Все, кто был на борту — шестеро сотрудников компании — погибли. Следователи возбудили уголовное дело. Для выяснения обстоятельств крушения в дальневосточную столицу приезжали сотрудники Межгосударственного авиационного комитета. По поручению министра транспорта России Максима Соколова Ространснадзор провёл внеплановую проверку авиакомпании «Восток». Эксперты проверили и организацию, которая обсуживала воздушное судно. Следователи изъяли у владельцев Ми-8 полётную документацию и образцы топлива. Правоохранители допросили свидетелей, назначили ряд экспертных исследований.
Пилотов, тела которых опознали родственники, похоронили на центральном кладбище Хабаровска. Семьям погибших краевые власти выплатили по миллиону рублей, городская администрация компенсировала расходы на погребение. Материальную помощь родственникам жертв крушения окажут и в авиакомпании «Восток», которой принадлежало воздушное судно.