МАК: вертолёт Ми-8 в Хабаровске разбился после столкновения с антенной

«Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно вертолёт мог задеть антенну винтами», — рассказал представитель МАК агентству «Интерфакс».

По его словам, полёт проходил в условиях плохой видимости. Сейчас продолжается работа с чёрными ящиками, специалистам потребуется не меньше двух недель для расшифровки. Полевой этап расследования завершается.