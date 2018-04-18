Сутки блуждавшего в лесу охотника искали новосибирские полицейские
Мужчину госпитализировали в Колыванскую ЦРБ для обследования.
Мужчину госпитализировали в Колыванскую ЦРБ для обследования.
Четверо мужчин отправились на охоту и один из них — 47-летний житель новосибирского села Кандаурово — заблудился в лесу и перестал выходить на связь. Найти его удалось спустя сутки.
— О пропаже мужчины в Колыванском районе сообщение в полицию поступило 15 апреля в 19.00. Сотрудники местного отделения незамедлительно организовали поисковые мероприятия. По факту исчезновения человека было заведено розыскное дело, — рассказывают в
В поисках помимо полицейских также участвовали сотрудники
В результате обнаружить пропавшего удалось 16 апреля в 20.25 примерно в семи километрах от деревни