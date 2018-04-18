Сутки блуждавшего в лесу охотника искали новосибирские полицейские

Четверо мужчин отправились на охоту и один из них — 47-летний житель новосибирского села Кандаурово — заблудился в лесу и перестал выходить на связь. Найти его удалось спустя сутки.

— О пропаже мужчины в Колыванском районе сообщение в полицию поступило 15 апреля в 19.00. Сотрудники местного отделения незамедлительно организовали поисковые мероприятия. По факту исчезновения человека было заведено розыскное дело, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

В поисках помимо полицейских также участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС. Использовался транспорт повышенной проходимости и беспилотный летательный аппарат.