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06:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае пропал семилетний мальчик

Рассматриваются версии убийства и утопление.

В с. Каратузское пропал 7-летний мальчик, сообщение об этом поступило следователям 16 апреля около полуночи.

Следователи после выяснения обстоятельств возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пропал мальчик ещё за день до этого. По предварительной версии, он вместе со своим 10-летний другом играли на территории заброшенного песчаного карьера. После друг отправился домой и оставил его стоять на мостике чрез речку Каратузка. Поэтому есть ещё одна версия — утопление. На берегу реки обнаружены детские следы. Расследование продолжается.

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