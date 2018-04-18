В Красноярском крае пропал семилетний мальчик

Следователи после выяснения обстоятельств возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пропал мальчик ещё за день до этого. По предварительной версии, он вместе со своим 10-летний другом играли на территории заброшенного песчаного карьера. После друг отправился домой и оставил его стоять на мостике чрез речку Каратузка. Поэтому есть ещё одна версия — утопление. На берегу реки обнаружены детские следы. Расследование продолжается.