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07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Водителю «газели», в аварии с которой погибла целая семья, грозит до 7 лет тюрьмы

После смертельного ДТП завели уголовное дело.

Страшная авария произошла в минувший вторник, 17 апреля, под Омском. В Любинском районе на трассе столкнулись маршрутка, в которой ехали пять пассажиров, и «Лада Приора». От удара легковушка смялась, как комок бумаги.

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Все, кто в ней ехал, погибли. Авария унесла жизнь целой семьи: супругов, их 26-летней дочери и 2-летнего внука. Четверо пассажиров «Газели» оказались в больнице.

После случившегося полиция завела уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновнику аварии грозит до 7 лет тюрьмы. Вероятно, ответить за трагедию предстоит 38-летнему водителю микроавтобуса. По предварительным данным силовиков, он выехал на встречную полосу.

— В рамках расследования назначено проведение ряда экспертиз, — прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

Отметим, что региональное управление Следственного Комитета начало собственную проверку. В ведомстве выяснят, как перевозчик предоставлял услугу.

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