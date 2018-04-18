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06:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Поезд насмерть сбил подростка в Хабаровске

Следователи возбудили уголовное дело.

В южной части Хабаровска 16-летний подросток погиб на железнодорожных путях. Трагедия случилась в минувшее воскресенье, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как выяснили следователи, 15 апреля в 11:18 на перегоне станций Хабаровск-2 — Красная речка поезд сбил юношу 2001 года рождения. Возбуждено дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Сотрудники следкома уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертные исследования. Причины наезда устанавливаются.

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