Поезд насмерть сбил подростка в Хабаровске
Следователи возбудили уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело.
В южной части Хабаровска 16-летний подросток погиб на железнодорожных путях. Трагедия случилась в минувшее воскресенье, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как выяснили следователи, 15 апреля в 11:18 на перегоне станций Хабаровск-2 — Красная речка поезд сбил юношу 2001 года рождения. Возбуждено дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Сотрудники следкома уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертные исследования. Причины наезда устанавливаются.