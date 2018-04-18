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06:08 (мск), источник: Вести Приморье

В Уссурийске между осужденными произошла «смертельная» ссора

Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении гр-на Т., обвиняемого в убийстве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, обвиняемый поссорился с сокамерником и зарезал его самодельным заточенным клинком. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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