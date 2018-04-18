В Уссурийске между осужденными произошла «смертельная» ссора
Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении
Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, обвиняемый поссорился с сокамерником и зарезал его самодельным заточенным клинком. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.