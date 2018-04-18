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07:14 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге продолжают жечь иномарки

Очередное ночное ЧП в Екатеринбурге. На улице Рощинская загорелись сразу три иномарки — Volkswagen Touareg, Opel Astra и Toyota Camry, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 3 часов утра. На место ЧП выезжали восемь пожарных на двух спецмашинах. С огнём они справились в течение пяти минут.

Отметим, что такие пожары в столице Урала происходят, практически, ежедневно. По неофициальной информации, они вызваны войнами за контроль над нелегальными автопарковками.

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