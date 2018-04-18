Пьяного дебошира сняли с поезда «Владивосток-Москва» в Новосибирске
Нарушителем общественного порядка оказался житель области.
Нарушителем общественного порядка оказался житель области.
Пассажир поезда
— Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что нарушитель общественного порядка — 28-летний житель Новосибирской области. Мужчина распивал в
Дебошира доставили в дежурную часть на станции Новосибирск. Составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ- «Мелкое хулиганство», которое подразумевает штраф до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.
Но это мужчину не успокоило. В присутствии посторонних он начал оскорблять сотрудника полиции. И за это ему грозит уже уголовная ответственность по статьей 319 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание здесь составляет уже до одного года исправительных работ.