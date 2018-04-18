Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Целясь в РФ, США ударили по своим: неожиданный эффект санкций
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
Минобороны заявило о сбитом в Сирии самолете из соседней страны
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяного дебошира сняли с поезда «Владивосток-Москва» в Новосибирске

Нарушителем общественного порядка оказался житель области.

Пассажир поезда Владивосток-Москва устроил дебош и был задержан в Новосибирске транспортными полицейскими.

— Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что нарушитель общественного порядка — 28-летний житель Новосибирской области. Мужчина распивал в вагоне-ресторане спиртные напитки, пытался спровоцировать драку с пассажирами и не реагировал на замечания сотрудников поезда, — рассказывают в пресс-службе управления на транспорте МВД по региону.

Дебошира доставили в дежурную часть на станции Новосибирск. Составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ- «Мелкое хулиганство», которое подразумевает штраф до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Но это мужчину не успокоило. В присутствии посторонних он начал оскорблять сотрудника полиции. И за это ему грозит уже уголовная ответственность по статьей 319 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание здесь составляет уже до одного года исправительных работ.

Все новости региона
 Сибиряк уместил волка Забиваку на маковом зернышке
Футболист "Зенита", не игравший 2,5 года за клуб, возобновил тренировки
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Город в США завалило «лавиной» из перекати-поле
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Китай подготовил план реагирования на торговый конфликт с США
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь