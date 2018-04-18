Пьяного дебошира сняли с поезда «Владивосток-Москва» в Новосибирске

Пассажир поезда Владивосток-Москва устроил дебош и был задержан в Новосибирске транспортными полицейскими.

— Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что нарушитель общественного порядка — 28-летний житель Новосибирской области. Мужчина распивал в вагоне-ресторане спиртные напитки, пытался спровоцировать драку с пассажирами и не реагировал на замечания сотрудников поезда, — рассказывают в пресс-службе управления на транспорте МВД по региону.

Дебошира доставили в дежурную часть на станции Новосибирск. Составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ- «Мелкое хулиганство», которое подразумевает штраф до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.