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07:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Разъяренные собаки напали на двух маленьких девочек в Кудряшах

Разъяренные собаки напали на двух маленьких девочек в Кудряшах. Одна девочка отбилась, другая попала в больницу. Сегодня полиция выясняет, есть ли у псов хозяин.

Источник: Вести - Новосибирск

Ева не сразу поняла, что происходит — собаки стали хватать девочку за ноги, пытаясь свалить на землю.

Ева Непеина, пострадавшая: «Я запиналась и уже ползком доползла до дома. Потом, когда я подошла к дому, я закричала от страха! Они глаза выпучили и отошли. Так бы, если бы я не закричала, они бы меня искусали».

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Максим Денисов, корреспондент: «После нападения на Еву собаки пробежали несколько десятков метров и вот на этом повороте напали на семилетнюю Ладу. Если бы не сосед, неизвестно, чем бы всё закончилось».

Девочку буквально рвали на части. Сегодня она в больнице. Врачи насчитали более десятка ран.

Наталья Ткалина, мама пострадавшей девочки: «Я там в обморок чуть не упала, потому что, чем больше я открывала её вещи, тем больше видела, что каждая часть тела у неё искусана. Мы положили её на живот, потому что вся спина и задняя часть тела — просто не к чему прикоснуться».

Ростислав Заблоцкий, главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи: «Конечно, будет проводиться реабилитация, физиолечение, иногда и удаление этих рубцов. Всё это делаем. Девочка будет находиться под нашим наблюдением долго. Всё, что можно будет сделать в плане косметологии, — всё это сделаем».

Ни до, ни после нападения этих собак в поселке не видели. Возможно, у них есть хозяин, а возможно, они бродячие. В местной администрации ждут приезда службы по отлову бродячих животных.

Наталья Дорофеева, глава администрации Кудряшовского сельсовета: «Я звонила в организацию, с которой у нас заключен муниципальный контракт, они пообещали в конце этой недели приехать и свои услуги нам предоставить».

Нападения собак на людей в Новосибирске происходят с пугающей регулярностью. Например, в 2016 стая овчарок едва не убила мужчину, буквально сняв с его головы скальп. В Кудряшах сегодня боятся отпускать детей на улицу.

Юлия Непеина, мама пострадавшей: «Боимся, очень боимся. Теперь первое время будем в школу её провожать обязательно и встречать».

Родители пострадавших девочек обратились в полицию. Участковые и местные общественные активисты начали поиск животных. Если у них окажется хозяин, то ему придется предстать перед судом.

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