В Иркутске горело здание бывшего суда Ленинского района

Здание бывшего суда Ленинского района, которое находится на улице Муравьева, загорелось вчера вечером, об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание было сильным, в считанные минуты пламя распространялось внутри двухэтажного кирпичного строения. Пострадавших в пожаре нет, здание было заброшенным. Пожарные локализовали возгорание в течении часа. Сотрудники МЧС Иркутска называют предварительные причины пожара — поджог либо неосторожное обращение с огнём.