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06:46 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске горело здание бывшего суда Ленинского района

В пожаре ни кто не пострадал, так как здание было заброшено.

Здание бывшего суда Ленинского района, которое находится на улице Муравьева, загорелось вчера вечером, об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание было сильным, в считанные минуты пламя распространялось внутри двухэтажного кирпичного строения. Пострадавших в пожаре нет, здание было заброшенным. Пожарные локализовали возгорание в течении часа. Сотрудники МЧС Иркутска называют предварительные причины пожара — поджог либо неосторожное обращение с огнём.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Василий Разумнов рассказал, что на тушении пожара работали 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.

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