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06:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске вынесли приговор таксисту за нападение на семейную пару

Жителя дальневосточной столицы осудили за разбойное нападение на мужа и жену, которая получила выигрыш в игровом автомате. Мужчина избил супругу, а затем отнял у семейной пары деньги и мобильник.

В ноябре прошлого года в ночное время злоумышленник, находясь в продуктовом магазине, заметил, как семейная пара выиграла деньги в игровых автоматах. Мужчина дождался, когда потерпевшие покинут торговую точку, и поехал на автомобиле за ними. Как только супруги оказались на безлюдной, слабоосвещённой улице, обвиняемый напал на потерпевших, избил женщину и потребовал отдать деньги. Муж пострадавшей в силу своего возраста не смог сопротивляться. Злоумышленник похитил 11 тысяч рублей и телефон, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая уверенно и подробно описала полицейским внешность нападающего. Через нескольких часов они задержали 29-летнего жителя Хабаровска, который неофициально подрабатывал водителем такси. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабёж и неправомерное завладением транспортным средством. Бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшую в стационар, сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, суд решил лишить фигуранта свободы на два с половиной годы. Отбывать наказание налётчик будет в исправительной колонии общего режима.

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