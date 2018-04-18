В Хабаровске вынесли приговор таксисту за нападение на семейную пару

В ноябре прошлого года в ночное время злоумышленник, находясь в продуктовом магазине, заметил, как семейная пара выиграла деньги в игровых автоматах. Мужчина дождался, когда потерпевшие покинут торговую точку, и поехал на автомобиле за ними. Как только супруги оказались на безлюдной, слабоосвещённой улице, обвиняемый напал на потерпевших, избил женщину и потребовал отдать деньги. Муж пострадавшей в силу своего возраста не смог сопротивляться. Злоумышленник похитил 11 тысяч рублей и телефон, а затем скрылся в неизвестном направлении.