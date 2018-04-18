«Мерседес» перевернулся под Чебаркулем: водитель погиб

Во вторник, 17 апреля, на 23 километре автодороги Чебаркуль — Верхние Караси 41-летний водитель Mercedes-Benz S500 вылетел с трассы и перевернулся. По предварительным данным, он не справился с управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

«ФедералПресс» ранее писал: в Челябинске снова произошло ДТП с участием заборов. По данным группы в социальных сетях Регион-74, Авария произошла на перекрестке Краснознаменной и Победы, когда автомобиль «Хендай» вылетел на пешеходный переход и врезался в ограждение.