Грунтовые воды затопили подземные пешеходные переходы в городе Обь

Грунтовые воды затопили в городе Обь подземные пешеходные переходы в районе остановок «Октябрьская» и «Рынок Обской». Кстати, местные жители сообщают, что проблема эта не нова и затопления происходят ежегодно.

Во вторник, 17 апреля, здесь побывал глава Новосибирской области Андрей Травников. Он напомнил, что на дорожную сеть тратятся большие деньги, но почему-то переходы под трассой «Новосибирск — аэропорт «Толмачёво» остались без внимания.

— Вы почему-то не определили это приоритетной проблемой и до сих пор не нашли решения. Если вы утверждаете, что надо восстанавливать ливневую канализацию, то ее надо было восстанавливать пять лет назад, когда начало топить, — сказал врио губернатора мэру Оби Александру Мозжерине.

Сейчас здесь решено уложить временные настилы во всю ширину переходов. А в течение двух недель коммунальщики должны прочистить расположенный рядом сточный канал и спустить воду. После подмостки заменят капитальными.