Грунтовые воды затопили подземные пешеходные переходы в городе Обь
Пока решено уложить временные настилы и прочистить сточный канал.
Пока решено уложить временные настилы и прочистить сточный канал.
Грунтовые воды затопили в городе Обь подземные пешеходные переходы в районе остановок «Октябрьская» и «Рынок Обской». Кстати, местные жители сообщают, что проблема эта не нова и затопления происходят ежегодно.
Во вторник, 17 апреля, здесь побывал глава Новосибирской области Андрей Травников. Он напомнил, что на дорожную сеть тратятся большие деньги, но
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Сейчас здесь решено уложить временные настилы во всю ширину переходов. А в течение двух недель коммунальщики должны прочистить расположенный рядом сточный канал и спустить воду. После подмостки заменят капитальными.
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