В Златоусте судебный пристав управлял дорогим внедорожником без прав
ЗЛАТОУСТ, 18 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области задержали судебного пристава, который управлял автомобилем без водительского удостоверения.
ЗЛАТОУСТ, 18 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области задержали судебного пристава, который управлял автомобилем без водительского удостоверения.
На днях автомобиль Toyota Land Cruiser остановили на улице 40-летия Победы в Златоусте. Инспекторы попросили права у пристава. Последний признался, что у него их нет. Выяснилось, что Юрий Ртищев в августе прошлого года попался нетрезвый за рулем.
У Ртищева отобрали документы на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. В это раз правонарушителя отправили к мировому судье, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
Ему снова выписали штраф на 30 тысяч рублей. В УФССП по Челябинской области рассказали, что сейчас проводится служебная проверка, по ее итогам будет принято решение.