В Златоусте судебный пристав управлял дорогим внедорожником без прав

На днях автомобиль Toyota Land Cruiser остановили на улице 40-летия Победы в Златоусте. Инспекторы попросили права у пристава. Последний признался, что у него их нет. Выяснилось, что Юрий Ртищев в августе прошлого года попался нетрезвый за рулем.

У Ртищева отобрали документы на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. В это раз правонарушителя отправили к мировому судье, а машину эвакуировали на штрафстоянку.