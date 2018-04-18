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07:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Златоусте судебный пристав управлял дорогим внедорожником без прав

ЗЛАТОУСТ, 18 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области задержали судебного пристава, который управлял автомобилем без водительского удостоверения.

На днях автомобиль Toyota Land Cruiser остановили на улице 40-летия Победы в Златоусте. Инспекторы попросили права у пристава. Последний признался, что у него их нет. Выяснилось, что Юрий Ртищев в августе прошлого года попался нетрезвый за рулем.

У Ртищева отобрали документы на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. В это раз правонарушителя отправили к мировому судье, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

Ему снова выписали штраф на 30 тысяч рублей. В УФССП по Челябинской области рассказали, что сейчас проводится служебная проверка, по ее итогам будет принято решение.

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