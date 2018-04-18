35-летнюю нижегородку, зарезавшую двухлетнего сына, отправили лечиться. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в СУ СК РФ по региону.



По версии следствия, вечером 10 декабря прошлого года в квартире дома по улице Кудьминской мать несколько раз ударила ножом своего ребенка. Мальчик от полученных скончался на месте. После этого отец малыша вызвал медиков и полицию.



Психиатрической экспертизой установлено, что обвиняемая обнаруживает признаки хронического психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим женщины была помещена в психиатрическую больницу.



Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера.



