В Алматы объяснили задержку 11 авиарейсов
В Алматы ряд рейсов был отменен
В Алматы ряд рейсов был отменен
АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Одиннадцать авиарейсов задержаны и один рейс отменен с 17 по 18 апреля, сообщает международный аэропорт Алматы.
В аэропорту объяснили причины задержки.
У авиакомпании Air Astana задержано десять рейсов.
Рейсы KC929
На рейсе КС911
Нехватка запланированных резервных воздушных судов стала причиной задержки судов КС953
У авиакомпания Scat был задержан один рейс DV781
Кроме того, отменен рейс RQ911/912
«В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 980 метров, горизонтальная 9999 метров. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — добавили в
пресс-службеаэропорта.