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07:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы объяснили задержку 11 авиарейсов

В Алматы ряд рейсов был отменен из-за замены воздушного судна по технической причине.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Одиннадцать авиарейсов задержаны и один рейс отменен с 17 по 18 апреля, сообщает международный аэропорт Алматы.

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В аэропорту объяснили причины задержки.

У авиакомпании Air Astana задержано десять рейсов.

Рейсы KC929 Алматы-Гонконг, КС301 Алматы-Усть-Каменогорск, КС251 Алматы-Тегеран, КС127 Алматы-Ташкент, КС991 Алматы-Астана, КС985 Алматы-Кызыл-Орда — из-за замены воздушного судна по технической причине.

На рейсе КС911 Алматы-Стамбул ожидали транзитных пассажиров.

Нехватка запланированных резервных воздушных судов стала причиной задержки судов КС953 Алматы-Астана и КС311 Алматы-Караганда.

Из-за позднего прибытия воздушного судна задержаны КС991 Алматы-Астана и КС149 Алматы-Казань.

У авиакомпания Scat был задержан один рейс DV781 Алматы-Караганда из-за внепланового техобслуживания.

Кроме того, отменен рейс RQ911/912 Кабул-Алматы-Кабул.

«В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 980 метров, горизонтальная 9999 метров. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — добавили в пресс-службе аэропорта.
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