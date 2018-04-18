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07:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Тонны мертвой рыбы видны подо льдом озера в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля, ФедералПресс. Тонны мертвой рыбы обнаружены подо льдом озера в Челябинской области.

Общественник сообщил о том, что в озере Шугуняк оказалось 40 тонн тухлой рыбы. В этом активист обвинил местный рыбоводческий МУП. В администрации и предприятии эту информацию опровергли.

Глава района Сибагатулла Аминов рассказал, что директор МУПа с ним связался лично и заверил, что эта информация — ложь. Также Аминов добавил, что сообщение активиста в минувшие выходные проверяли правоохранительные органы.

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Добавим, что в прошлом году в Кунашакском районе был зафиксирован массовый мор рыбы.

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