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08:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье задержан 50-летний вор-рецидивист

Он украл две стиральные машины и микроволновую печь.

В Кунгуре вор разбил окно и залез в дом 64-летней женщины по улице Ситникова. Оттуда он вынес две стиральные машины и микроволновую печь.

Полицейские задержали преступника, им оказался судимый 50-летний житель Кунгура. факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

А в Березниках девушка дала отпор вооруженному грабителю. Вечером около дома по ул. Ломоносова в Березниках на 23-летнюю девушку напал мужчина. Угрожая пневматическим пистолетом, он попытался снять ювелирные украшения. Девушка не растерялась, дала отпор грабителю и стала громко звать на помощь. Стражи порядка быстро вычислили и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый за грабеж 28-летний березниковец.

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