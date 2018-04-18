В Прикамье задержан 50-летний вор-рецидивист

В Кунгуре вор разбил окно и залез в дом 64-летней женщины по улице Ситникова. Оттуда он вынес две стиральные машины и микроволновую печь.

А в Березниках девушка дала отпор вооруженному грабителю. Вечером около дома по ул. Ломоносова в Березниках на 23-летнюю девушку напал мужчина. Угрожая пневматическим пистолетом, он попытался снять ювелирные украшения. Девушка не растерялась, дала отпор грабителю и стала громко звать на помощь. Стражи порядка быстро вычислили и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый за грабеж 28-летний березниковец.