В Башкирии пенсионер на «Ладе» сбил бабушку с внучкой в детской коляске

ДТП с пострадавшим ребенком произошло 17 апреля в городе Туймазы, сообщает ГИБДД по республике.

Днём в микрорайоне Молодежный 67-летний водитель на «Лада Гранта» сбил годовалую девочку, которая была в детской коляске и переходила дорогу по «зебре» в сопровождении бабушки.