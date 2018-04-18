В Башкирии пенсионер на «Ладе» сбил бабушку с внучкой в детской коляске
Всего за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 7 автомобильных аварий.
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Всего за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 7 автомобильных аварий.
ДТП с пострадавшим ребенком произошло 17 апреля в городе Туймазы, сообщает ГИБДД по республике.
Днём в микрорайоне Молодежный 67-летний водитель на «Лада Гранта» сбил годовалую девочку, которая была в детской коляске и переходила дорогу по «зебре» в сопровождении бабушки.
После столкновения ребенка отвезли в больницу.