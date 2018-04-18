Источник: двух свидетелей по уголовному делу замглавы БРКА Ромео Фарукшина взяли в программу защиты свидетелей

По его словам, признательные показания о получении статуса адвоката при содействии Ромео Фарукшина, следствию дали два адвоката. «Медиакорсеть» вчера сообщила, что два адвоката явились с повинной и признались, что получали статус с помощью Ромео Фарукшина незаконно.

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Ромео Фарукшин до конца прошлого года был членом квалифицикационной комиссии Адвокатской палаты Башкирии, но по словам представителей адвокатского сообщества, сохранил влияние на нее и после исключения из ее состава. Замглавы БРКА задержали неделю назад при получении 250 тыс. руб. вознаграждения от юриста, которому, по версии следствия, он обещал содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. Заявление о подкупе написал в управление ФСБ сам юрист. На сделку со следствием пошел и посредник этой сделки — Руслан Гайнетдинов. Ему инкриминируют попытку коммерческого подкупа. По решению суда Ромео Фарукшин арестован на два месяца, с Руслана Гайнетдинова взята подписка о невыезде.

Как сообщали источники «Ъ-Уфа», следователи намерены проверить и другие эпизоды прохождения экзаменов на статус адвоката в Адвокатской палате Башкирии. Вчера в офисе палаты прошла выемка документов. У юриста, которому, по версии следствия, Ромео Фарукшин обещал помочь получить удостоверение, не было необходимого для этого стажа работы, но ему обещали внести дополнительные записи в трудовую книжку. В БРКА были изъяты печати двух организаций, которые могли использоваться для внесения таких данных.