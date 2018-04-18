Автобус сбил насмерть женщину в Алматы

Наезд на пешехода произошел на перекрестке улиц Толе би и Утеген батыра.

Как сообщают очевидцы, автобус 126-го маршрута двигался в восточном направлении по Толе би.

Когда транспорт заканчивал проезд перекрестка, женщина якобы выбежала на дорогу.