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07:51 (мск), источник: Tengrinews

Автобус сбил насмерть женщину в Алматы

Автобус сбил насмерть женщину в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Наезд на пешехода произошел на перекрестке улиц Толе би и Утеген батыра.

Как сообщают очевидцы, автобус 126-го маршрута двигался в восточном направлении по Толе би.

Когда транспорт заканчивал проезд перекрестка, женщина якобы выбежала на дорогу.

После приезда скорой помощи она скончалась от полученных травм.

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