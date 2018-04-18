Автобус сбил насмерть женщину в Алматы
Автобус сбил насмерть женщину в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
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Автобус сбил насмерть женщину в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Наезд на пешехода произошел на перекрестке улиц Толе би и Утеген батыра.
Как сообщают очевидцы, автобус 126-го маршрута двигался в восточном направлении по Толе би.
Когда транспорт заканчивал проезд перекрестка, женщина якобы выбежала на дорогу.
После приезда скорой помощи она скончалась от полученных травм.