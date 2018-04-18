Под Волгоградом три человека отравились угарным газом
Экстренные службы Волгоградской области начали проверку по факту отравления трех человек угарным газом.
Экстренные службы Волгоградской области начали проверку по факту отравления трех человек угарным газом.
Как сообщает «КП-Волгоград», инцидент произошел во Фроловском районе Волгоградской области. В приемный покой центральной районной больницы из дома, расположенного в Верхнем поселке Газоразведки были доставлены 17-летняя девушка, ученица 11 класса одной из школ города Фролово и 48-летняя женщина, а также шестилетний мальчик. Врачи диагностировали у них отравление угарным газом. Женщин поместили в реанимацию, врачи уверены, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. У пострадавшего ребенка состояние удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Женщины пока остаются под наблюдением медиков.
В настоящее время на месте ЧП работают специалисты. Им предстоит установить причины отравления.