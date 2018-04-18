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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом три человека отравились угарным газом

Экстренные службы Волгоградской области начали проверку по факту отравления трех человек угарным газом.

Как сообщает «КП-Волгоград», инцидент произошел во Фроловском районе Волгоградской области. В приемный покой центральной районной больницы из дома, расположенного в Верхнем поселке Газоразведки были доставлены 17-летняя девушка, ученица 11 класса одной из школ города Фролово и 48-летняя женщина, а также шестилетний мальчик. Врачи диагностировали у них отравление угарным газом. Женщин поместили в реанимацию, врачи уверены, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. У пострадавшего ребенка состояние удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Женщины пока остаются под наблюдением медиков.

В настоящее время на месте ЧП работают специалисты. Им предстоит установить причины отравления.

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