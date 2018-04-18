В Ростове снова провалился асфальт

Фотографию инцидента опубликовали очевидцы в популярном паблике в социальных сетях. Его причины пока неизвестны, поэтому ростовчане строят догадки в комментариях к публикации:

«Это термиты да кроты», «Таганрогской флешмоб уже в Ростове», «От стыда провалился», «Рассекретилась очередная станция метро», «Ничего, баннером накроют», — пишут они в соцсетях.

Напомним, что это не первый подобный случай за последнее время. Сначала «царь-яма» образовалась в одном из районов Таганрога, а 7 апреля на улице Ереванской в Ростове провалилась под землю иномарка.