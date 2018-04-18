Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак, сообщила ТАСС
УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак, сообщила ТАСС
Ранее в среду
«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — сказала Кускарбекова.
Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП в школе в Башкирии, сообщили в ведомстве.
«На месте работает