Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии

Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что ученик напал на школу в городе Стерлитамак и поджег класс.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — сказала Кускарбекова.

Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП в школе в Башкирии, сообщили в ведомстве.