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08:32 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии

УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак, сообщила ТАСС пресс-секретарь минздрава республики Светлана Кускарбекова.

Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что ученик напал на школу в городе Стерлитамак и поджег класс.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — сказала Кускарбекова.

Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП в школе в Башкирии, сообщили в ведомстве.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

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