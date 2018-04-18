Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Создатели куклы Барби раскрыли ее фамилию
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во 2-м овертайме в Кубке Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Житель Ангарска 6 раз перевел деньги мошенникам, прежде чем понял обман

В общем итоге он отдал аферистам 235 тыс. рублей.

Полиция Ангарска возбудила уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 25-летний местный житель, потерявший почти четверть миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ангарчанин оставил на одном из интернет-сайтов заявку на кредит. Через некоторое время ему позвонили «представители компании», сообщившие об одобренном кредите на полмиллиона рублей и назвавшие условия получения денег. Молодой человек перевел им через «Мобильный банк» 9 тыс. рублей. Затем, по просьбе «начальника службы безопасности», перевел еще 39 тыс. рублей в качестве страховки. Затем, по просьбе «сотрудника юридического отдела», перевел еще 39 тыс. рублей из-за «ошибки в операции». После этого отправил еще 24,6 тыс. рублей за услуги курьера, который должен доставить деньги, а позже этот продублировал платеж по просьбе «начальника курьерской службы».

Отправив неизвестным «банкирам» пятый по счету платеж, ангарчанин начал что-то подозревать. Он позвонил по одному из номеров и потребовал вернуть деньги, отказавшись от кредита. Мошенники охотно пошли навстречу, предложив для возврата оформить карту в банке, положить на счет 100 тыс. рублей и сообщить им пароли от карты. Молодой человек так и сделал. На следующий день он уже писал заявление в отделении полиции — в общем итоге он отдал аферистам 235 тыс. рублей.

Все новости региона
Защитник ФК «Енисей» дал показания РФС по Skype
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь