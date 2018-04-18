Житель Ангарска 6 раз перевел деньги мошенникам, прежде чем понял обман

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ангарчанин оставил на одном из интернет-сайтов заявку на кредит. Через некоторое время ему позвонили «представители компании», сообщившие об одобренном кредите на полмиллиона рублей и назвавшие условия получения денег. Молодой человек перевел им через «Мобильный банк» 9 тыс. рублей. Затем, по просьбе «начальника службы безопасности», перевел еще 39 тыс. рублей в качестве страховки. Затем, по просьбе «сотрудника юридического отдела», перевел еще 39 тыс. рублей из-за «ошибки в операции». После этого отправил еще 24,6 тыс. рублей за услуги курьера, который должен доставить деньги, а позже этот продублировал платеж по просьбе «начальника курьерской службы».