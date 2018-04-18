Житель Ангарска 6 раз перевел деньги мошенникам, прежде чем понял обман

Полиция Ангарска возбудила уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 25-летний местный житель, потерявший почти четверть миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ангарчанин оставил на одном из интернет-сайтов заявку на кредит. Через некоторое время ему позвонили «представители компании», сообщившие об одобренном кредите на полмиллиона рублей и назвавшие условия получения денег. Молодой человек перевел им через «Мобильный банк» 9 тыс. рублей. Затем, по просьбе «начальника службы безопасности», перевел еще 39 тыс. рублей в качестве страховки. Затем, по просьбе «сотрудника юридического отдела», перевел еще 39 тыс. рублей из-за «ошибки в операции». После этого отправил еще 24,6 тыс. рублей за услуги курьера, который должен доставить деньги, а позже этот продублировал платеж по просьбе «начальника курьерской службы».
Отправив неизвестным «банкирам» пятый по счету платеж, ангарчанин начал что-то подозревать. Он позвонил по одному из номеров и потребовал вернуть деньги, отказавшись от кредита. Мошенники охотно пошли навстречу, предложив для возврата оформить карту в банке, положить на счет 100 тыс. рублей и сообщить им пароли от карты. Молодой человек так и сделал. На следующий день он уже писал заявление в отделении полиции — в общем итоге он отдал аферистам 235 тыс. рублей.