В Казанку в столице Татарстана сливали канализационные стоки

В ходе рейда выяснилось, что канализационными стоками загрязнено более тысячи квадратных метров почвы.

— С целью определения химического анализа сточной воды и оценки степени загрязнения специалисты на месте взяли пробы воды и почвы. Возбуждено административное расследование, устанавливается балансодержатель канализационных сетей, — рассказал заместитель начальника ЦТУ Алмаз Исмагилов.