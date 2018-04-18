В Казанку в столице Татарстана сливали канализационные стоки
Накануне экологи Казани выяснили, что в реку Казанку сбрасывали сточные воды. Этот факт зафиксировали около аэродрома «Борисоглебское».
Накануне экологи Казани выяснили, что в реку Казанку сбрасывали сточные воды. Этот факт зафиксировали около аэродрома «Борисоглебское».
В ходе рейда выяснилось, что канализационными стоками загрязнено более тысячи квадратных метров почвы.
— С целью определения химического анализа сточной воды и оценки степени загрязнения специалисты на месте взяли пробы воды и почвы. Возбуждено административное расследование, устанавливается балансодержатель канализационных сетей, — рассказал заместитель начальника ЦТУ Алмаз Исмагилов.
Виновным грозят штрафы за «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий», «Порчу земель» и «Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон».