В Казани мужчина погиб во время пожара в квартире

В Казани мужчина погиб во время пожара в квартире

Накануне днем, 17 апреля, в одной из квартир многоэтажки на улице Восстания начался пожар. Сообщение об этом сотрудникам МЧС поступило в 14.58.