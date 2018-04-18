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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани мужчина погиб во время пожара в квартире

Накануне днем, 17 апреля, в одной из квартир многоэтажки на улице Восстания начался пожар. Сообщение об этом сотрудникам МЧС поступило в 14.58.

Источник: Комсомольская правда

В жилом помещении горели мебель и вещи. По подсчетам прибывших на место огнеборцев, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 60-летнего мужчины. Во время осмотра места происшествия, дознавателям удалось установить предварительную версию пожара — неосторожное обращение с огнем.

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