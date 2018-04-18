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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом в страшной аварии погибла молодая женщина

Молодая женщина погибла в результате столкновения двух «Лад», произошедшего в городе Суровикино Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по улице Шоссейной. Напротив магазина «Спутник» он выехал на полосу встречного движения где лоб в лоб столкнулся с «Ладой» пятнадцатой модели.

В результате аварии 29-летняя пассажирка «пятнадцатой» от полученных травм скончалась на месте ДТП до прибытия бригады «скорой помощи», оба водителя, а также пассажир «Приоры» с тяжелыми травмами и множественными переломами были доставлены в хирургическое отделение Суровикинской центральной районной больницы.

Пострадавшим сделали срочные операции, сейчас они находятся под пристальным наблюдением медиков. Точные причины аварии предстоит установить сотрудникам полиции.

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