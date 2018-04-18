Под Волгоградом в страшной аварии погибла молодая женщина
Молодая женщина погибла в результате столкновения двух «Лад», произошедшего в городе Суровикино Волгоградской области.
Молодая женщина погибла в результате столкновения двух «Лад», произошедшего в городе Суровикино Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В результате аварии 29-летняя пассажирка «пятнадцатой» от полученных травм скончалась на месте ДТП до прибытия бригады «скорой помощи», оба водителя, а также пассажир «Приоры» с тяжелыми травмами и множественными переломами были доставлены в хирургическое отделение Суровикинской центральной районной больницы.
Пострадавшим сделали срочные операции, сейчас они находятся под пристальным наблюдением медиков. Точные причины аварии предстоит установить сотрудникам полиции.