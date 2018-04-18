В Волгоградской области сгорели две «Лады» и четыре иномарки

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый пожар был зарегистрирован в 2:07 в Краснооктябрьском районе Волгограда. На улице Штеменко горели автомобили Nissan Quashqai по всей площади и ВАЗ-2105 на площади один квадратный метр. Пожарные расчеты второй пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 2:13. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.