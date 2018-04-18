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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сгорели две «Лады» и четыре иномарки

Два автомобиля отечественного производства и четыре иномарки сгорели с интервалом в час в Волгограде и Волжском.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый пожар был зарегистрирован в 2:07 в Краснооктябрьском районе Волгограда. На улице Штеменко горели автомобили Nissan Quashqai по всей площади и ВАЗ-2105 на площади один квадратный метр. Пожарные расчеты второй пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 2:13. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Второй пожар вспыхнул в 3:06 в Волжском. На улице Александрова горели автомобили Toyota Avensis 2007 года выпуска, Volkswagen Touareg и «Лада Гранта» по всей площади, а также Renault Logan. Пожарные расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 3:21. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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