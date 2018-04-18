В Волгоградской области сгорели две «Лады» и четыре иномарки
Два автомобиля отечественного производства и четыре иномарки сгорели с интервалом в час в Волгограде и Волжском.
Два автомобиля отечественного производства и четыре иномарки сгорели с интервалом в час в Волгограде и Волжском.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Второй пожар вспыхнул в 3:06 в Волжском. На улице Александрова горели автомобили Toyota Avensis 2007 года выпуска, Volkswagen Touareg и «Лада Гранта» по всей площади, а также Renault Logan. Пожарные расчеты 32-й