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09:51 (мск), источник: Интерфакс

Учебный процесс приостановлен в стерлитамакской школе после инцидента с поджогом

Уфа. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Занятия в школе N1 города Стерлитамака, где один из учащихся напал с ножом на педагога и одноклассницу, а затем поджег кабинет, приостановлены, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в администрации учебного заведения.

«Детей отправили по домам», — сказал собеседник агентства.

Когда возобновится учебный процесс, представитель школы уточнить не смог.

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В пресс-службе министерства образования Башкирии агентству сообщили, что на место происшествия выехало руководство ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Трое подростков и учитель госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

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