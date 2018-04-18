Учебный процесс приостановлен в стерлитамакской школе после инцидента с поджогом
Уфа. 18 апреля.
Уфа. 18 апреля.
«Детей отправили по домам», — сказал собеседник агентства.
Когда возобновится учебный процесс, представитель школы уточнить не смог.
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Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил горючее вещество и поджег.
После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Трое подростков и учитель госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.