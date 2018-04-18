Учебный процесс приостановлен в стерлитамакской школе после инцидента с поджогом

«Детей отправили по домам», — сказал собеседник агентства.

Когда возобновится учебный процесс, представитель школы уточнить не смог.

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В пресс-службе министерства образования Башкирии агентству сообщили, что на место происшествия выехало руководство ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Трое подростков и учитель госпитализированы.