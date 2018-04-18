Напавший на школу подросток размещал в своих соцсетях видео о школе Колумбайн

Как следует из информации, размещенной на страничке школьника, часть данных он стер со своей страницы 16 апреля. Последняя запись размещена в среду около 06:00 мск — это видео о нападении на школу «Колумбайн» в США.

Кроме того, с конца февраля на его странице в соцсети обнаружены фотографии и видео, посвященные этим же событиям, убийствам и ненависти.

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По предварительным данным Следственного комитета, «17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю». Затем он разлил горючее вещество и поджег. «Сам себе нанес ножевое ранение», — уточнили в СК.

Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

«Колумбайн-сообщества» — группы, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.