Напавший на школу подросток размещал в своих соцсетях видео о школе Колумбайн

Как следует из информации, размещенной на страничке школьника, часть данных он стер со своей страницы 16 апреля. Последняя запись размещена в среду около 06:00 мск — это видео о нападении на школу «Колумбайн» в США.
Кроме того, с конца февраля на его странице в соцсети обнаружены фотографии и видео, посвященные этим же событиям, убийствам и ненависти.
По предварительным данным Следственного комитета, «17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю». Затем он разлил горючее вещество и поджег. «Сам себе нанес ножевое ранение», — уточнили в СК.
Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.
«Колумбайн-сообщества» — группы, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.
В апреле 1999 года двое учеников старших классов напали на остальных учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 — смертельно. После этого они застрелились сами.