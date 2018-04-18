С моста Александра Невского упал человек
В Петербурге ищут мужчину, решившего поплавать в Неве возле моста у гостиницы «Москва». У парапета он предусмотрительно оставил паспорт.
В Петербурге ищут мужчину, решившего поплавать в Неве возле моста у гостиницы «Москва». У парапета он предусмотрительно оставил паспорт.
Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, накануне автомобилисты и пешеходы стали свидетелями падения неизвестного мужчины с моста Александра Невского. Он не стал уходить под воду, а начал грести и скрылся из виду, заплыв под пролет.
На мосту остался паспорт на имя 28-летнего жителя Выборга. В воде он очутился в одежде. Поиски ведутся.