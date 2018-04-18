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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом в двойной аварии пострадали пять человек

Пять человек, в том числе трехлетний ребенок, получили травмы в двойном столкновении, зарегистрированном на выезде из Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 17:00 во вторник, 17 апреля.

По предварительной информации, 28-летний водитель из Краснодарского края, управляя автомобилем «Brilliance», ехал по трассе Волгоград — Астрахань. На 1013-м километре дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий попутно ВАЗ-2114. От удара «Ладу» развернуло и выбросило на попутную обочину, а китайскую иномарку выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Toyota Camry.

В результате ДТП четверо пассажиров Toyotа, в том числе трехлетний ребенок, с различными травмами доставлены в больницу. Водитель Brilliance получил сотрясение мозга и вывихнул ногу. От госпитализации мужчина отказался.

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