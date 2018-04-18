Под Волгоградом в двойной аварии пострадали пять человек
Пять человек, в том числе трехлетний ребенок, получили травмы в двойном столкновении, зарегистрированном на выезде из Волгограда.
Пять человек, в том числе трехлетний ребенок, получили травмы в двойном столкновении, зарегистрированном на выезде из Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительной информации, 28-летний водитель из Краснодарского края, управляя автомобилем «Brilliance», ехал по трассе Волгоград — Астрахань. На 1013-м километре дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий попутно ВАЗ-2114. От удара «Ладу» развернуло и выбросило на попутную обочину, а китайскую иномарку выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Toyota Camry.
В результате ДТП четверо пассажиров Toyotа, в том числе трехлетний ребенок, с различными травмами доставлены в больницу. Водитель Brilliance получил сотрясение мозга и вывихнул ногу. От госпитализации мужчина отказался.