Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Создатели куклы Барби раскрыли ее фамилию
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
«Вегас» впервые в своей истории выиграл серию в Кубке Стэнли
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:12 (мск), источник: Интерфакс

Пострадавшие при нападении в школе в Башкирии находятся в состоянии средней степени тяжести — больница

Уфа. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Состояние пострадавших при инциденте в коррекционной школе в Стерлитамаке (Башкирия), где один из учеников напал с ножом на педагога и одноклассницу и поджег кабинет, оценивается как средней степени тяжести, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в медучреждении.

«Состояние всех госпитализированных средней тяжести», — сказали в приемном покое клинической больницы № 1 Стерлитамака.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Все новости региона
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь