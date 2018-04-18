Пострадавшие при нападении в школе в Башкирии находятся в состоянии средней степени тяжести — больница
Уфа. 18 апреля.
Уфа. 18 апреля.
«Состояние всех госпитализированных средней тяжести», — сказали в приемном покое клинической больницы № 1 Стерлитамака.
Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег.
После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.