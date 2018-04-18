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09:52 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил два уголовных дела из-за нападения на школу в Башкирии

ТАСС, 18 апреля. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП в школе Стерлитамака в Башкирии — в отношении ученика и о халатности должностных лиц, сообщили в ведомстве.

Источник: Агентство «Москва»

«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.

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Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. «Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — подчеркнули в СК.

По предварительным данным ведомства, «17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю». Затем он разлил горючее вещество и поджег. «Сам себе нанес ножевое ранение», — добавили в ведомстве.

Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

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