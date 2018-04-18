СК возбудил два уголовных дела из-за нападения на школу в Башкирии

«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, «17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю». Затем он разлил горючее вещество и поджег. «Сам себе нанес ножевое ранение», — добавили в ведомстве.



Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.