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10:14 (мск), источник: ЕАН

МЧС: паводок грозит семи городам и районам Свердловской области

В зоне весеннего половодья могут оказаться семь свердловских муниципалитетов — Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, Махнево, Туринск и Талица.

Источник: РИА "Новости"

«Затопления и подтопления жилого сектора в населенных пунктах маловероятно, а объектов жизнеобеспечения — не прогнозируются», — заявил врио начальника областного ГУ МЧС Виктор Теряев на встрече с главами муниципалитетов.

Спасатели прогнозируют начало половодья на юге и западе региона в конце апреля, в центральных территориях в конце мая, на севере — в конце мая и начале июня.

В регионе уже завершена работа по завозу продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов в населенные пункты, которые могут оказаться в зоне половодья.

Предусмотрено создание 44 лодочных и паромных переправ, организована охрана общественного порядка.

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