МЧС: паводок грозит семи городам и районам Свердловской области
В зоне весеннего половодья могут оказаться семь свердловских муниципалитетов — Карпинск, Красноуфимск,
В зоне весеннего половодья могут оказаться семь свердловских муниципалитетов — Карпинск, Красноуфимск,
«Затопления и подтопления жилого сектора в населенных пунктах маловероятно, а объектов жизнеобеспечения — не прогнозируются», — заявил врио начальника областного ГУ МЧС Виктор Теряев на встрече с главами муниципалитетов.
Спасатели прогнозируют начало половодья на юге и западе региона в конце апреля, в центральных территориях в конце мая, на севере — в конце мая и начале июня.
В регионе уже завершена работа по завозу продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов в населенные пункты, которые могут оказаться в зоне половодья.
Предусмотрено создание 44 лодочных и паромных переправ, организована охрана общественного порядка.