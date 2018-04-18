МЧС: паводок грозит семи городам и районам Свердловской области

Источник: РИА "Новости"

«Затопления и подтопления жилого сектора в населенных пунктах маловероятно, а объектов жизнеобеспечения — не прогнозируются», — заявил врио начальника областного ГУ МЧС Виктор Теряев на встрече с главами муниципалитетов.

Спасатели прогнозируют начало половодья на юге и западе региона в конце апреля, в центральных территориях в конце мая, на севере — в конце мая и начале июня.

В регионе уже завершена работа по завозу продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов в населенные пункты, которые могут оказаться в зоне половодья.