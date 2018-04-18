В омском отеле «Крокус» нашли тело постояльца

Вчера, 17 апреля, около 10 часов вечера в отель-ресторане «Крокус» на улице Пушкина, 133, был найден мертвый постоялец 1975 г. р.

Как стало известно порталу Om1.ru, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Мужчина скончался в своем номере. Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют следователи.