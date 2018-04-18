В омском отеле «Крокус» нашли тело постояльца
43-летний мужчина был обнаружен в своем номере.
43-летний мужчина был обнаружен в своем номере.
Вчера, 17 апреля, около 10 часов вечера в
Как стало известно порталу Om1.ru, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Мужчина скончался в своем номере. Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют следователи.
В самом отеле «Крокус» информацию опровергли, сообщив, что правоохранительные органы дают ложную информацию, а журналисты потом пугают администраторов.