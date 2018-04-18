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10:19 (мск), источник: Om1.ru

В омском отеле «Крокус» нашли тело постояльца

43-летний мужчина был обнаружен в своем номере.

Вчера, 17 апреля, около 10 часов вечера в отель-ресторане «Крокус» на улице Пушкина, 133, был найден мертвый постоялец 1975 г. р.

Как стало известно порталу Om1.ru, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Мужчина скончался в своем номере. Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют следователи.

В самом отеле «Крокус» информацию опровергли, сообщив, что правоохранительные органы дают ложную информацию, а журналисты потом пугают администраторов.

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