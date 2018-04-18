Омич догнал угонщика своего авто на другой машине
Житель Исилькуля ремонтировал возле своего дома автомобиль «Ниссан».
Житель Исилькуля ремонтировал возле своего дома автомобиль «Ниссан».
Во время работы мужчина отлучился на несколько минут, а вернувшись, увидел, как на незнакомый человек уезжает на его «Тойоте».
Хозяин авто не растерялся, сел в «Ниссан» и отправился в погоню, а его жена позвонила в полицию. Преследование длилось недолго — через полкилометра злоумышленник забуксовал в грязи.
Полицейские задержали 40-летнего местного жителя. Как оказалось, он уже 13 раз был судим за имущественные преступления, среди которых 5 угонов. Задержанный заявил, что угнал иномарку, чтобы быстрее добраться до дома.
За угон без цели хищения подозреваемому грозит 5 лет лишения свободы. В отношении него также составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии и без водительских прав.