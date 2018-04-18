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10:20 (мск), источник: СуперОмск

Омич догнал угонщика своего авто на другой машине

Житель Исилькуля ремонтировал возле своего дома автомобиль «Ниссан».

Во время работы мужчина отлучился на несколько минут, а вернувшись, увидел, как на незнакомый человек уезжает на его «Тойоте».

Хозяин авто не растерялся, сел в «Ниссан» и отправился в погоню, а его жена позвонила в полицию. Преследование длилось недолго — через полкилометра злоумышленник забуксовал в грязи.

Полицейские задержали 40-летнего местного жителя. Как оказалось, он уже 13 раз был судим за имущественные преступления, среди которых 5 угонов. Задержанный заявил, что угнал иномарку, чтобы быстрее добраться до дома.

За угон без цели хищения подозреваемому грозит 5 лет лишения свободы. В отношении него также составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии и без водительских прав.

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