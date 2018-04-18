В Казани водитель иномарки сбил на парковке мужчину

Авария произошла 17 апреля в 14.00 на территории парковки дома № 138А по Оренбургскому тракту.

56-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и сбил 66-летнего мужчину, который при наличии тротуара шел по проезжей части дороги.