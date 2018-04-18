В Казани водитель иномарки сбил на парковке мужчину
Водитель иномарки сбил мужчину на парковке, сообщает
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Водитель иномарки сбил мужчину на парковке, сообщает
Авария произошла 17 апреля в 14.00 на территории парковки дома № 138А по Оренбургскому тракту.
56-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и сбил 66-летнего мужчину, который при наличии тротуара шел по проезжей части дороги.
В результате ДТП пенсионер получил закрытый перелом кости стопы.