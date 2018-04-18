Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Племянница Скрипаля сказала, зачем ходила в СК России
В России построили тягач «Вощина-1»
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
«Вегас» впервые в своей истории выиграл серию в Кубке Стэнли
Джастин Бибер спас девушку от неадекватного ухажера
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:20 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель иномарки сбил на парковке мужчину

Водитель иномарки сбил мужчину на парковке, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 17 апреля в 14.00 на территории парковки дома № 138А по Оренбургскому тракту.

56-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и сбил 66-летнего мужчину, который при наличии тротуара шел по проезжей части дороги.

В результате ДТП пенсионер получил закрытый перелом кости стопы.

Все новости региона
Насколько вы подходите друг другу? Тест
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь