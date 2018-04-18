Станцию метро «Спортивная» закрыли «по техническим причинам»

В среду утром не повезло пассажирам станции метро «Спортивная». Примерно в половину десятого по громкой связи объявили, что станция закрывается по техническим причинам, поезда следуют мимо без остановки, а пассажиров просят покинуть метро.

Вероятно, то ли на платформе, то ли в вестибюле снова кто-то забывчивый оставил свою поклажу. Пока ее не проверят специалисты, станция будет закрыта.