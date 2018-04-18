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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Станцию метро «Спортивная» закрыли «по техническим причинам»

Поезда следуют мимо, пассажиров эвакуировали.

В среду утром не повезло пассажирам станции метро «Спортивная». Примерно в половину десятого по громкой связи объявили, что станция закрывается по техническим причинам, поезда следуют мимо без остановки, а пассажиров просят покинуть метро.

Вероятно, то ли на платформе, то ли в вестибюле снова кто-то забывчивый оставил свою поклажу. Пока ее не проверят специалисты, станция будет закрыта.

Насколько много времени потребуется на изучение содержимого потенциально опасной находки, пока не ясно. Порой на проверку уходит больше часа, а иногда специалисты успевают и за пятнадцать минут. Случается, что за забытой сумкой возвращается сам рассеянный пассажир — еще до прибытия наряда ОМОНовцев.

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