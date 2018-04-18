Станцию метро «Спортивная» закрыли «по техническим причинам»
Поезда следуют мимо, пассажиров эвакуировали.
Поезда следуют мимо, пассажиров эвакуировали.
В среду утром не повезло пассажирам станции метро «Спортивная». Примерно в половину десятого по громкой связи объявили, что станция закрывается по техническим причинам, поезда следуют мимо без остановки, а пассажиров просят покинуть метро.
Вероятно, то ли на платформе, то ли в вестибюле снова
Насколько много времени потребуется на изучение содержимого потенциально опасной находки, пока не ясно. Порой на проверку уходит больше часа, а иногда специалисты успевают и за пятнадцать минут. Случается, что за забытой сумкой возвращается сам рассеянный пассажир — еще до прибытия наряда ОМОНовцев.