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10:01 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре опять провалился асфальт, на этот раз в 12-м кв. Мехзавода

На месте провала работают коммунальщики.

Во вторник, 17 апреля, в Красноглинском районе Самары, в 12-м квартале Мехзавода в результате провала асфальта на краю дороги образовалась гигантская яма, сообщает 63.ru со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, асфальт провалился из-за порыва водовода — вода подмыла грунт. Место происшествия огородили. Коммунальную аварию устраняет бригада «Самарских коммунальных систем».

По словам очевидцев, вся яма была затоплена, когда воду откачали, стали видны её размеры — очень глубокая.

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