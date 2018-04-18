В Самаре опять провалился асфальт, на этот раз в 12-м кв. Мехзавода
На месте провала работают коммунальщики.
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На месте провала работают коммунальщики.
Во вторник, 17 апреля, в Красноглинском районе Самары, в 12-м квартале Мехзавода в результате провала асфальта на краю дороги образовалась гигантская яма, сообщает 63.ru со ссылкой на местных жителей.
По предварительным данным, асфальт провалился
По словам очевидцев, вся яма была затоплена, когда воду откачали, стали видны её размеры — очень глубокая.