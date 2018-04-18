Пожар в башкирской школе, устроенный учащимся, был быстро потушен — МЧС

«18 апреля в 06:53 мск на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на втором этаже четырехэтажного здания школы на улице Блюхера в Стерлитамаке. Пожар потушен в 07:06 мск», — говорится в пресс-релизе.

В тушении принимали участие 15 человек, было задействовано 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы.