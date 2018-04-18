Уголовное дело возбуждено против школьника, напавшего на сверстников в Стерлитамаке
18 апреля.
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18 апреля.
«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, — говорится в сообщении
В нем отмечается, что ранее в органы профилактики поступали обращения по поводу агрессивного поведения подростка.