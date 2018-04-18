Уголовное дело возбуждено против школьника, напавшего на сверстников в Стерлитамаке

«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в «Интерфакс».