В Бодайбинском районе соседи спасли на пожаре женщину с ребёнком

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Энтузиастов на пульт диспетчера пожарной части № 131 поступило от соседей в начале десятого утра. Прибывшие на место происшествия огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание, площадь которого составила квадратный метр.

Как выяснилось, хозяйка дома уснула в кресле с сигаретой в руках, в соседней комнате спал её сын. Непотушенный окурок упал на обшивку кресла, спровоцировав возгорание. Однако женщина не проснулась, даже получив серьёзные ожоги, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Запах дыма почувствовал ребенок, он не растерялся: выбежал на лестничную клетку и позвал на помощь. Жильцы соседних квартир оказались этим утром дома. Мужчина перенёс пострадавшую в другую комнату, а соседка вызвала пожарную охрану. По словам соседей, женщина часто выпивала и курила в квартире.

«Благодаря бдительности соседей удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на другие квартиры. Большое опасение вызывают такие неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни: они подвергают смертельной опасности не только жизни членов своих семей, но и людей, проживающих с ними рядом. Сегодня обошлось, спасибо соседям и малышу, который чудом не задохнулся. Мы намерены обратиться в администрацию с просьбой установить в данной квартире автономный пожарный извещатель для предотвращения возгораний и раннего оповещения о начинающемся пожаре», — прокомментировал начальник пожарной части № 131 Николай Тарбеев.