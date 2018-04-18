Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
В Британии связали проведение ЧМ-2018 в России с коррупцией
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Бодайбинском районе соседи спасли на пожаре женщину с ребёнком

На пожаре в посёлке Мамакан Бодайбинского района, который произошёл утром 17 апреля 2018 года, жители дома спасли своих соседей — женщину и её пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Энтузиастов на пульт диспетчера пожарной части № 131 поступило от соседей в начале десятого утра. Прибывшие на место происшествия огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание, площадь которого составила квадратный метр.

Как выяснилось, хозяйка дома уснула в кресле с сигаретой в руках, в соседней комнате спал её сын. Непотушенный окурок упал на обшивку кресла, спровоцировав возгорание. Однако женщина не проснулась, даже получив серьёзные ожоги, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Запах дыма почувствовал ребенок, он не растерялся: выбежал на лестничную клетку и позвал на помощь. Жильцы соседних квартир оказались этим утром дома. Мужчина перенёс пострадавшую в другую комнату, а соседка вызвала пожарную охрану. По словам соседей, женщина часто выпивала и курила в квартире.

«Благодаря бдительности соседей удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на другие квартиры. Большое опасение вызывают такие неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни: они подвергают смертельной опасности не только жизни членов своих семей, но и людей, проживающих с ними рядом. Сегодня обошлось, спасибо соседям и малышу, который чудом не задохнулся. Мы намерены обратиться в администрацию с просьбой установить в данной квартире автономный пожарный извещатель для предотвращения возгораний и раннего оповещения о начинающемся пожаре», — прокомментировал начальник пожарной части № 131 Николай Тарбеев.

Ликвидация последствий пожара заняла не больше получаса. Огнеборцы передали пострадавшую бригаде врачей скорой медицинской помощи. На данный момент женщина находиться в стационаре. Дальнейшей судьбой сына пострадавшей займутся социальные службы.

Все новости региона
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Кэмерон: Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь