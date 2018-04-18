Возможная причина нападения на школу в Башкирии — личные мотивы

По его словам, после того, как подозреваемый в покушении на убийство ранил одноклассниц и преподавателя, он ранил себя.

«Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, после чего ударил себя …», — сообщил источник.

По его словам, ученик коррекционного класса принес с собой бензин, который разлил и поджёг после нападения.

Ранее сообщалось, что после того, как в школе сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов в испуге выбросилась из окна второго этажа.