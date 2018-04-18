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11:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Возможная причина нападения на школу в Башкирии — личные мотивы

Нападение 17-летнего подростка на учеников и учителя в школе Стерлитамака связано с личными мотивами. Об этом сообщил 18 апреля источник в следственных органах.

По его словам, после того, как подозреваемый в покушении на убийство ранил одноклассниц и преподавателя, он ранил себя.

«Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, после чего ударил себя …», — сообщил источник.

По его словам, ученик коррекционного класса принес с собой бензин, который разлил и поджёг после нападения.

Ранее сообщалось, что после того, как в школе сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов в испуге выбросилась из окна второго этажа.

Пострадавшие в результате инцидента школьники и педагог госпитализированы. Следователи СКР в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

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