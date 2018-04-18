Возможная причина нападения на школу в Башкирии — личные мотивы
Нападение 17-летнего подростка на учеников и учителя в школе Стерлитамака связано с личными мотивами. Об этом сообщил 18 апреля источник в следственных органах.
Нападение 17-летнего подростка на учеников и учителя в школе Стерлитамака связано с личными мотивами. Об этом сообщил 18 апреля источник в следственных органах.
По его словам, после того, как подозреваемый в покушении на убийство ранил одноклассниц и преподавателя, он ранил себя.
«Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, после чего ударил себя …», — сообщил источник.
По его словам, ученик коррекционного класса принес с собой бензин, который разлил и поджёг после нападения.
Пострадавшие в результате инцидента школьники и педагог госпитализированы. Следователи СКР в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.