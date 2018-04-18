Ростовский суд оставил в силе приговор убийце звукорежиссера выпускного

Источник: РИА Новости

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что звукорежиссер общегородского выпускного Николай Цацак был найден мертвым в Ростове-на-Дону. В СУСК РФ по Ростовской области подтвердили факт нанесения смертельных телесных повреждений жителю Ростова-на-Дону, не называя при этом имени и должности погибшего. Подозреваемого задержали через несколько дней, им оказался 55-летний житель Ростова, уроженец города Херсон (Украина).

В середине февраля мужчину осудили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 июня примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы и лица. Следователем был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый был знаком с потерпевшим, между ними сложились личные неприязненные отношения. В день совершения преступления, по данным СК, подозреваемый встретил шедшего со стоянки потерпевшего, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, подозреваемый камнем нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После совершения преступления подозреваемый скрылся.