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11:12 (мск), источник: РИА Новости

Ростовский суд оставил в силе приговор убийце звукорежиссера выпускного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Ростовский областной суд оставил в силе приговор в 9,5 лет колонии убийце звукорежиссёра общегородского выпускного Ростова-на-Дону, говорится в сообщении суда.

Источник: РИА Новости

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что звукорежиссер общегородского выпускного Николай Цацак был найден мертвым в Ростове-на-Дону. В СУСК РФ по Ростовской области подтвердили факт нанесения смертельных телесных повреждений жителю Ростова-на-Дону, не называя при этом имени и должности погибшего. Подозреваемого задержали через несколько дней, им оказался 55-летний житель Ростова, уроженец города Херсон (Украина).

В середине февраля мужчину осудили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 июня примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы и лица. Следователем был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый был знаком с потерпевшим, между ними сложились личные неприязненные отношения. В день совершения преступления, по данным СК, подозреваемый встретил шедшего со стоянки потерпевшего, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, подозреваемый камнем нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

Общегородской выпускной состоялся в ночь с 26 на 27 июня 2017 года на Набережной реки Дон.

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