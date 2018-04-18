Ростовский суд оставил в силе приговор убийце звукорежиссера выпускного

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что звукорежиссер общегородского выпускного Николай Цацак был найден мертвым в
В середине февраля мужчину осудили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 25 июня примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в
По версии следствия, подозреваемый был знаком с потерпевшим, между ними сложились личные неприязненные отношения. В день совершения преступления, по данным СК, подозреваемый встретил шедшего со стоянки потерпевшего, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, подозреваемый камнем нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После совершения преступления подозреваемый скрылся.
Общегородской выпускной состоялся в ночь с 26 на 27 июня 2017 года на Набережной реки Дон.