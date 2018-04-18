Девушка на BMW протаранила металлические ворота в Ростове-на-Дону
Вечером 17 апреля в Ростове на улице 50-летия Ростсельмаша произошло необычное ДТП.
Вечером 17 апреля в Ростове на улице 50-летия Ростсельмаша произошло необычное ДТП.
Как сообщили очевидцы, девушка на автомобиле BMW не справилась с управлением и врезалась в большие металлические ворота предприятия, помяв их. О пострадавших не сообщается.
— Она ехала со стороны СИиТО, на затяжном повороте машину кинуло на встречную обочину. Как утверждает сама девушка, ей навстречу вылетела машина, и она держала руль, — сообщает паблик Instagram rostov_roads.
В комментариях под фото с места ДТП разразился спор между водителями обоих полов. Мужчины считают, что автоледи попала в аварию