В Татарстане по делу о взятке в 100 тысяч долларов США арестован еще один полицейский

В отношении него Советским райсудом Казани накануне избрана мера пресечения в виде ареста до 5 июня. Как уточнили «КП-Казань» в пресс-службе МВД Татарстана, Рафиков будет уволен.

Ранее мы уже писали о том, что 5 апреля сотрудники ФСБ задержали начальника одного из отделов уголовного розыска МВД республики 39-летнего Романа Пахомова. Его взяли со 100 тысячами долларов США во время передачи взятки. Тут же было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого полицейского уволили из правоохранительных органов.