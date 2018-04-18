В Татарстане по делу о взятке в 100 тысяч долларов США арестован еще один полицейский
В деле о взятке в 100 тысяч долларов США в татарстанском УБОП появился еще один фигурант — сотрудник отдела Евгений Рафиков.
В деле о взятке в 100 тысяч долларов США в татарстанском УБОП появился еще один фигурант — сотрудник отдела Евгений Рафиков.
В отношении него Советским райсудом Казани накануне избрана мера пресечения в виде ареста до 5 июня. Как уточнили «КП-Казань» в
Ранее мы уже писали о том, что 5 апреля сотрудники ФСБ задержали начальника одного из отделов уголовного розыска МВД республики 39-летнего Романа Пахомова. Его взяли со 100 тысячами долларов США во время передачи взятки. Тут же было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого полицейского уволили из правоохранительных органов.
По версии следствия, за переданные деньги Пахомов обещал способствовать непривлечению к уголовной ответственности фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Полагается, что часть переданной валюты предназначалась также и Рафикову.