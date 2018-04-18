​Пожар на ЗиКе в Екатеринбурге потушен

«Пожар потушен. Его площадь была небольшой. Он возник в 9.30 на одном из производственных корпусов», — сообщила «УралПолит.Ru» представительница ЗиКа.

По ее словам, на месте, где вспыхнуло пламя, работала только подрядная организация.

«Тем не менее, в целях безопасности были эвакуированы рабочие двух цехов. Пожар не повлиял на производственную деятельность, завод работает в штатном режиме», — сообщила собеседница.