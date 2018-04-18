Пожар на ЗиКе в Екатеринбурге потушен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пожар на ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» в Екатеринбурге (ЗиК) потушен.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пожар на ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» в Екатеринбурге (ЗиК) потушен.
«Пожар потушен. Его площадь была небольшой. Он возник в 9.30 на одном из производственных корпусов», — сообщила «УралПолит.Ru» представительница ЗиКа.
По ее словам, на месте, где вспыхнуло пламя, работала только подрядная организация.
«Тем не менее, в целях безопасности были эвакуированы рабочие двух цехов. Пожар не повлиял на производственную деятельность, завод работает в штатном режиме», — сообщила собеседница.
«УралПолит.Ru» писал, что в ноябре 2016 года на ЗиКе обрушилась кровля. Погибли четверо человек, еще 14 пострадали.